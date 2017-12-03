"Фиорентина" разгромила "Сассуоло", "Болонья" и "Кальяри" разошлись миром
Завершились два матча 15-го тура чемпионата Италии. "Фиорентина" на своем поле крупно победила "Сассуоло", "Болонья" и "Кальяри" разошлись миром.
"Фиорентина" – "Сассуоло" - 3:0 (2:0)
Голы: Симеоне, 32 - 1:0, Верету, 42 - 2:0, Кьеза, 71 - 3:0
"Фиорентина": Спортьелло, Пеццелья, Бираги, Лорини (Витор Уго, 75), Астори, Бенасси, Бадель, Верету, Кьеза, Терео (Эль-Бабакар, 75), Симеоне (Сапонара, 86).
"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Ачерби, Пелузо, Гольданига, Берарди (Фальчинелли, 62), Маньянелли, Политано (Рагуза, 79), Миссироли, Гаццола (Лирола, 65), Матри.
"Болонья" – "Кальяри" - 1:1 (0:1)
Голы: Жоао Педро, 42 - 0:1, Дестро, 81 - 1:1
"Болонья": Миранте, Де Мео, Масина, Мбайе, Майетта, Донса, Пульгар, Поли (Оквонкво, 78), Верди, Паласио, Дестро (Петкович, 90).
"Кальяри": Биттенкур, Пизакане (Капуано, 84), Романья, Чеппителли, Падоин, Ионицэ, Фараго, Жоао Педро (Дессена, 72), Барелла (Дейола, 90), Чигарини, Паволетти.
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|Команда
|М
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|Интер Милан
|15
|39
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|Наполи
|15
|38
|3
|Ювентус
|15
|37
|4
|Рома
|14
|34
|5
|Лацио
|14
|32
|6
|Сампдория
|14
|26
|7
|Фиорентина
|15
|21
|8
|Милан
|15
|21
|9
|Болонья
|15
|21
|10
|Аталанта
|15
|20
|11
|Торино
|15
|20
|12
|Кьево
|15
|20
|13
|Кальяри
|15
|16
|14
|Удинезе
|13
|12
|15
|Кротоне
|14
|12
|16
|Сассуоло
|15
|11
|17
|Дженоа
|14
|10
|18
|СПАЛ
|15
|10
|19
|Хеллас Верона
|14
|9
|20
|Беневенто
|15
|1