"Фиорентина" разгромила "Сассуоло", "Болонья" и "Кальяри" разошлись миром

Завершились два матча 15-го тура чемпионата Италии. "Фиорентина" на своем поле крупно победила "Сассуоло", "Болонья" и "Кальяри" разошлись миром.

"Фиорентина" – "Сассуоло" - 3:0 (2:0)

Голы: Симеоне, 32 - 1:0, Верету, 42 - 2:0, Кьеза, 71 - 3:0

"Фиорентина": Спортьелло, Пеццелья, Бираги, Лорини (Витор Уго, 75), Астори, Бенасси, Бадель, Верету, Кьеза, Терео (Эль-Бабакар, 75), Симеоне (Сапонара, 86).

"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Ачерби, Пелузо, Гольданига, Берарди (Фальчинелли, 62), Маньянелли, Политано (Рагуза, 79), Миссироли, Гаццола (Лирола, 65), Матри.

"Болонья" – "Кальяри" - 1:1 (0:1)

Голы: Жоао Педро, 42 - 0:1, Дестро, 81 - 1:1

"Болонья": Миранте, Де Мео, Масина, Мбайе, Майетта, Донса, Пульгар, Поли (Оквонкво, 78), Верди, Паласио, Дестро (Петкович, 90).

"Кальяри": Биттенкур, Пизакане (Капуано, 84), Романья, Чеппителли, Падоин, Ионицэ, Фараго, Жоао Педро (Дессена, 72), Барелла (Дейола, 90), Чигарини, Паволетти.

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