"Фиорентина" разгромила "Специю". Кокорин остался в запасе

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"Фиорентина" разгромила "Специю". Кокорин остался в запасе

В стартовом матче 23-го тура итальянской Серии А "Фиорентина" уверенно разобралась со "Специей".

Отметим, что россиянин Александр Кокорин остался на скамейке запасных.

Благодаря победе "фиалки" поднялись на 12-е место. "Специя" остается 16-й.

"Фиорентина" - "Специя" 3:0

Голы: Влахович, 48 - 1:0, Кастровилли, 64 - 2:0, Эссерик, 82 - 3:0

"Фиорентина": Дронговски, Венути (Касерес, 85), Миленкович, Мартинес, Бираги (Игор Жулио, 85), Амрабат (Валеро, 60), Пульгар, Бонавентура (Кастровилли, 45), Пеццелья, Куаме (Эссерик, 46), Влахович.

"Специя": Проведель, Исмайли, Шабо, Виньяли (Пикколи, 85), Маркицца (Рамос, 11), Агудело (Галабинов, 63), Маджоре (Лео Сена, 63), Сапонара (Верде, 63), Риччи, Джаси, Эстевес.

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