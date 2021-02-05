"Фиорентина" разработала для Кокорина специальное меню

1 Теги фиорентинаалександр кокориннобель арустамян

"Фиорентина" разработала для Кокорина специальное меню

Инсайдер, журналист и телекомментатор Нобель Арустамян поделился подробностями пребывания в "Фиорентине" российского нападающего Александра Кокорина.

"В дни перехода в "Фиорентину" я встречался с ним во Флоренции и был очень впечатлён вниманием к Саше. Клуб буквально окружил Кокорина заботой. Он посетил большой ужин с президентом клуба Рокко Коммиссо, несколько раз встречался со спортивным директором Даниэле Праде. Кое-чем я был реально шокирован. Например, "Фиорентина" распланировала для Кокорина особое меню. Сашу обеспечили спецпитанием, чтобы привести в лучшую форму как можно скорее. В семь-восемь вечера Кокорину позвонил сотрудник клуба с вопросами о том, какими будут его приёмы пищи на базе - вплоть до мелочей.

А уже вечером, сразу после подписания контракта, Кокорин отправился на тренировку, чтобы получить необходимые нагрузки. Пока Александр не в лучшей форме, но болельщики "Фиорентины" уже очень хотят увидеть его в деле - и понять, кого им привезли. Александр обживается во Флоренции, а "Фиорентина" в него верит. Ещё бы: на Праде и главном тренере Чезаре Пранделли огромная ответственность и давление. В Италии к трансферу Александра большие вопросы - "Фиорентина" пошла на риск, и он должен оправдаться", - написал Арустамян в своём телеграм-канале.

"Фиорентина" приобрела Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2024 года. Дебют россиянина в составе "фиалок" может состояться в сегодняшнем матче с "Интером". Его включили в заявку.

Не пропустите: Тренер "Фиорентины" оценил готовность Кокорина к дебюту за команду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

pavelvolkovsh

СEKС Знакoмcтвa в твоем городе! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, здесь дают в попу и берут в рот (без денег), вcё aнoнимно, кoнфиденциальнo и бесплатная регистрация ----- http://srt.vg/vpoiske

Ответить

главное

"Тамбов" подал иск о банкротстве

"Тамбов" подал иск о банкротстве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов