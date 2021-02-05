"Фиорентина" разработала для Кокорина специальное меню
Инсайдер, журналист и телекомментатор Нобель Арустамян поделился подробностями пребывания в "Фиорентине" российского нападающего Александра Кокорина.
"В дни перехода в "Фиорентину" я встречался с ним во Флоренции и был очень впечатлён вниманием к Саше. Клуб буквально окружил Кокорина заботой. Он посетил большой ужин с президентом клуба Рокко Коммиссо, несколько раз встречался со спортивным директором Даниэле Праде. Кое-чем я был реально шокирован. Например, "Фиорентина" распланировала для Кокорина особое меню. Сашу обеспечили спецпитанием, чтобы привести в лучшую форму как можно скорее. В семь-восемь вечера Кокорину позвонил сотрудник клуба с вопросами о том, какими будут его приёмы пищи на базе - вплоть до мелочей.
А уже вечером, сразу после подписания контракта, Кокорин отправился на тренировку, чтобы получить необходимые нагрузки. Пока Александр не в лучшей форме, но болельщики "Фиорентины" уже очень хотят увидеть его в деле - и понять, кого им привезли. Александр обживается во Флоренции, а "Фиорентина" в него верит. Ещё бы: на Праде и главном тренере Чезаре Пранделли огромная ответственность и давление. В Италии к трансферу Александра большие вопросы - "Фиорентина" пошла на риск, и он должен оправдаться", - написал Арустамян в своём телеграм-канале.
"Фиорентина" приобрела Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2024 года. Дебют россиянина в составе "фиалок" может состояться в сегодняшнем матче с "Интером". Его включили в заявку.
Не пропустите: Тренер "Фиорентины" оценил готовность Кокорина к дебюту за команду. | http://soccernews.ru
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