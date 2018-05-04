"Фиорентина" решила выкупить защитника "Бетиса" Хермана Пеццелью, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, "фиалки" заплатят за трансфер 26-летнего аргентинца 11 миллионов евро.

В этом сезоне Пеццелья выступает за "Фиорентину" на правах аренды, сыграл 32 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Не пропустите: Джованни Симеоне сделал заявление по своему будущему. | http://soccernews.ru