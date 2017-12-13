"Фиорентина" - "Сампдория" - 3:2 (обзор)
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала кубка Италии, в котором "Фиорентина" обыграла "Сампдорию".
Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru
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