"Фиорентина" - "Сампдория" - 3:3, СПАЛ - "Болонья" - 1:1 (обзоры)

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"Фиорентина" - "Сампдория" - 3:3, СПАЛ - "Болонья" - 1:1 (обзоры)

Представляем вашему вниманию обзоры матчей итальянской Серии А.

"Фиорентина" - "Сампдория"

СПАЛ - "Болонья"

Смотрите также обзор матча "Фрозиноне" - "Аталанта". | http://soccernews.ru

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1 Ювентус Ювентус 19 53
2 Наполи Наполи 19 44
3 Интер Милан Интер Милан 20 40
4 Рома Рома 20 33
5 Лацио Лацио 19 32
6 Милан Милан 19 31
7 Аталанта Аталанта 20 31
8 Сампдория Сампдория 20 30
9 Парма Парма 20 28
10 Фиорентина Фиорентина 20 27
11 Торино Торино 20 27
12 Сассуоло Сассуоло 20 26
13 Кальяри Кальяри 19 20
14 Дженоа Дженоа 19 20
15 Удинезе Удинезе 20 18
16 СПАЛ СПАЛ 20 18
17 Эмполи Эмполи 19 16
18 Болонья Болонья 20 14
19 Фрозиноне Фрозиноне 20 10
20 Кьево Кьево 19 8
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