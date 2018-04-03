"Фиорентина", "Сампдория" и "Дженоа" одержали победы в 27-м туре Серии А

В рамках 27-го тура итальянской Серии А "Фиорентина", "Сампдория" и "Дженоа" одержали победы над "Удинезе", "Аталантой" и "Кальяри" соответственно.

"Удинезе" - "Фиорентина" - 0:2

Голы: Верету, 29 - 0:1 (пенальти), Симеоне, 71 - 0:2.

"Фиорентина": Спортьелло, Миленкович, Песселья, Уго, Бираги, Бенасси, Дабо, Верету, Кьеза (Эссерик, 87), Сапонара (Диас, 67), Фальсинелли (Симеоне, 67).

"Аталанта" - "Сампдория" - 1:2

Голы: Капрари, 43 - 0:1, Толои, 67 - 1:1, Сапата, 84 - 1:2.

"Аталанта": Бериша, Толои, Манчини, Мазьелло, Хатебур (Муса, 64), Де Рон (Хаас, 56), Фройлер, Кастань, Петанья (Корнелиус, 79), Гомес.

"Сампдория": Вивиано, Берешинский, Андерсен, Феррари, Мурру (Реджини, 66), Прат, Капецци, Линетты, Альварес (Рамирес, 40), Капрари (Верре, 85), Сапата.

"Дженоа" - "Кальяри" - 2:1

Голы: Лападула, 53 - 1:0, Барелла, 62 - 1:1 (пенальти), Медейруш, 90 - 2:1.

Напомним, сегодня "Ювентус" сыграет первый четвертьфинальный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Реала". | soccernews.ru