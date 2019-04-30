"Фиорентина" - "Сассуоло" - 0:1 (видеообзор матча 34-го тура Серии А)

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"Фиорентина" - "Сассуоло" - 0:1 (видеообзор матча 34-го тура Серии А)

Представляем видеообзор матча 34-го тура Серии А "Фиорентина" - "Сассуоло". В этой встрече победу одержали гости сражения.

А еще: "Сассуоло" на выезде минимально обыграл "Фиорентину" в матче Серии А (видео гола)| http://soccernews.ru

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