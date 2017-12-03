"Фиорентина" - "Сассуоло" - 3:0, "Болонья" - "Кальяри" - 1:1 (обзоры)

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"Фиорентина" - "Сассуоло" - 3:0, "Болонья" - "Кальяри" - 1:1 (обзоры)

Представляем вашему вниманию обзоры матчей итальянской Серии А.

"Фиорентина" - "Сассуоло"

"Болонья" - "Кальяри"

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Команда М О
1 Интер Милан 15 39
2 Наполи 15 38
3 Ювентус 15 37
4 Рома 14 34
5 Лацио 14 32
6 Сампдория 14 26
7 Фиорентина 15 21
8 Милан 15 21
9 Болонья 15 21
10 Аталанта 15 20
11 Торино 15 20
12 Кьево 15 20
13 Кальяри 15 16
14 Удинезе 13 12
15 Кротоне 14 12
16 Сассуоло 15 11
17 Дженоа 14 10
18 СПАЛ 15 10
19 Хеллас Верона 14 9
20 Беневенто 15 1
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