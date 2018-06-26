"Фиорентина" сделала предложение по форварду "Ювентуса"

"Фиорентина" проявляет интерес к хорватскому нападающему "Ювентуса" Марко Пьяце, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, флорентийский клуб хочет арендовать футболиста на год с правом последующего выкупа за 20 миллионов евро. "Филки" готовы платить форварда 1,5 миллиона евро за сезон. Впрочем, сам хорват пока что предпочитает остаться в "Юве".

Напомним, что вторую часть прошлого сезона 23-летний Пьяца провел в "Шальке" на правах аренды, провел за клуб 13 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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