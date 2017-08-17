"Фиорентина" собирается оштрафовать Калинича

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"Фиорентина" собирается оштрафовать Калинича

Форвард "Фиорентины" Никола Калинич будет наказан за нарушение клубного регламента, сообщает официальный сайт "фиалок".

Причиной санкций в отношении 29-летнего хорвата стал пропуск тренировочного занятия без предупреждения руководства и тренерского штаба.

В связи с этим, "Фиорентина" собирается оштрафовать Калинича, который, скорее всего, в ближайшее время покинет клуб.

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