"Фиорентина" собирается продать Кокорина зимой
Фото инстаграм Александра Кокорина
Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин может сменить команду во время зимнего трансферного окна.
По информации журналиста Mediaset Никколо Чеккарини, флорентийский клуб намерен попытаться продать 30-летнего футболиста.
"Фиалки" выставят российского форварда на трансфер и будут ждать предложений по нему.
В текущем сезоне Кокорин сыграл за "Фиорентину" 3 матча, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 3,5 миллиона евро.
Не пропустите: В "Фиорентине" прокомментировал слухи о травме Кокорина. | http://soccernews.ru
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