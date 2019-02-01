"Фиорентина" собирается выкупить игрока "Севильи"
Форвард "Севильи" Луис Муриэль может стать полноценным игроком "Фиорентины".
Как сообщает Sky Sport Italia, "фиалки" планируют выкупить игрока до окончания его арендного соглашения. Отметим, что у итальянского клуба есть право выкупа футболиста за 14 миллионов евро.
"Фиорентина" арендовала Муриэля в начале января 2019 года. За это время он провел четыре матча, в которых отметился 4 голами и 1 ассистом.
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