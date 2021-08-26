"Фиорентина" согласовала переход защитника "Реала"
Фото: инстаграм Одриосолы/Автор неизвестен
Защитник мадридского "Реала" Альваро Одриосола в ближайшее время станет игроком "Фиорентины".
Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, клубы уже полностью согласовали арендное соглашение, и, сегодня испанский игрок дал свое согласие на переход.
По информации источника, официальное объявление о трансфере последует в ближайшее время.
Напомним, что Одриосола перешел в "Реал Мадрид" в 2018 году из "Реал Сосьедада" за 30 миллионов евро.
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