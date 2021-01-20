"Фиорентина" согласовала со "Спартаком" трансфер Кокорина. Клубы ждут согласия футболиста

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"Фиорентина" согласовала со "Спартаком" трансфер Кокорина. Клубы ждут согласия футболиста

Форвард "Спартака" Александр Кокорин близок к переходу в "Фиорентину".

По сведениям журналиста Нобеля Арустамяна, клубы согласовали трансфер 29-летнего игрока за пять миллионов евро. "Фиалки" готовы платить Кокорину 1,7 миллиона евро за сезон.

Отмечается, что Кокорину дали сутки на ответ. Напомним, что зарплата игрока в "Спартаке" составляет 3 миллиона евро в год.

В случае отказа Кокорина, "Фиорентина" попытается подписать Фелипе Андерсона.

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