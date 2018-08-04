"Фиорентина" согласовала трансфер хавбека "Ювентуса"

Теги ювентусфиорентинамарко пьяца

"Фиорентина" согласовала трансфер хавбека "Ювентуса"

Полузащитник "Ювентуса" Марко Пьяца в ближайшее время станет игроком "Фиорентины", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клубы уже согласовали трансфер 23-летнего хорвата - "фиалки" арендуют хавбека на год за 2 миллиона евро с правом выкупа за 20 миллионов.

При этом у "Ювентуса" будет опция, согласно которой туринцы смогут выкупить Пьяцу обратно за 26-27 миллионов евро.

Не пропустите: "Фиорентина" арендовала полузащитника "Эвертона". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Даже Абель Эрнандес не помог: ЦСКА снова не забивает и проигрывает "Ростову"

Даже Абель Эрнандес не помог: ЦСКА снова не забивает и проигрывает "Ростову"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов