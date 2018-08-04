"Фиорентина" согласовала трансфер хавбека "Ювентуса"

Полузащитник "Ювентуса" Марко Пьяца в ближайшее время станет игроком "Фиорентины", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клубы уже согласовали трансфер 23-летнего хорвата - "фиалки" арендуют хавбека на год за 2 миллиона евро с правом выкупа за 20 миллионов.

При этом у "Ювентуса" будет опция, согласно которой туринцы смогут выкупить Пьяцу обратно за 26-27 миллионов евро.

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