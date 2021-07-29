"Фиорентина" сообщила "Сочи" стоимость Кокорина

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"Фиорентина" сообщила "Сочи" стоимость Кокорина

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

"Сочи" ведет переговоры с флорентийской "Фиорентиной" по трансферу российского нападающего Александра Кокорина, сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, итальянский клуб требует за футболиста за 4,5 миллиона евро. Именно такую сумму "Фиорентина" заплатила за россиянина полгода назад, когда покупала его у "Спартака".

В прошлом сезоне 30-летний Кокорин провел за "Фиорентину" четыре матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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