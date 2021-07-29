"Фиорентина" сообщила "Сочи" стоимость Кокорина
Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен
"Сочи" ведет переговоры с флорентийской "Фиорентиной" по трансферу российского нападающего Александра Кокорина, сообщает "Матч ТВ".
По сведениям источника, итальянский клуб требует за футболиста за 4,5 миллиона евро. Именно такую сумму "Фиорентина" заплатила за россиянина полгода назад, когда покупала его у "Спартака".
В прошлом сезоне 30-летний Кокорин провел за "Фиорентину" четыре матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Главный тренер "Фиорентины" рассказал, чего не хватает Кокорину. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Эриксен сможет играть за "Интер", если пройдет тесты
-
Червиченко ярко высказался о возможном возвращении Кокорина в РПЛ
-
"Реал" продлил контракт с Карвахалем: назван срок соглашения
-
Канделаки высказалась о конфликте между Бузовой и Губерниевым
-
Футболист "Ювентуса" заразился коронавирусом
-
"Верона" перехватила трансферную цель "Аталанты"
-
Тарасов перейдет в российский клуб
-
"Фиорентина" сообщила "Сочи" стоимость Кокорина
-
Анчелотти все еще хочет видеть в "Реале" Ришарлисона
-
Сульшер очень доволен трансферной кампанией "Манчестер Юнайтед"
-
"Вест Хэм" подпишет голкипера ПСЖ
-
Аллегри лично уговаривает Пьянича вернуться в "Ювентус"
-
"Реал" продлит контракт с Бензема
-
Рамос трогательно прокомментировал уход Варана в "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Сити" хочет продлить контракты с половиной основного состава
-
Лукаку отказался от огромной зарплаты в "Челси" ради "Интера"
-
"Спартак" договорился с Джикией о сумме нового контракта
-
Рей Манай может покинуть "Барселону". Он забивал голы в каждом матче предсезонной подготовки
-
"Валенсия" продала 1 миллион фанатских токенов за два часа
-
"Барселоне" нравится Кристиан Ромеро из "Аталанты"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17