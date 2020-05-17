"Фиорентина" сообщила только об одном случае заражения коронавирусом в команде

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"Фиорентина" сообщила только об одном случае заражения коронавирусом в команде

"Фиорентина" рассказала, что только один человек в клубе болен коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Ранее сообщалось, что шесть членов итальянского клуба заражены Covid-19.

Во всем мире коронавирусом заражены более 4,7 миллиона человек. Умерло больше 315 тысяч человек.

В Италии 225 435 заболевших, 31 908 погибших и 125 176 выздоровевших.

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