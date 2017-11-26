"Фиорентина" спасла матч с "Лацио" благодаря голу на 93-й минуте

В матче 14-го тура чемпионата Италии "Лацио" разошелся миром с "Фиорентиной". Счет в первом тайме открыл Стефан де Врей, но в компенсированное время гостей спас от поражения Хума Эль-Бабакар. После этого матча "Лацио" занимает пятое место, а "Фиорентина" осталась на 11-й позиции.

"Лацио" – "Фиорентина" - 1:1 (1:0)

Голы: де Врей, 25 - 1:0, Эль-Бабакар, 90+3 (с пенальти) - 1:1

"Лацио": Стракоша, де Врей, Раду, Марушич (Баста, 77), Баштуш, Милинкович-Савич, Лулич (Лукаку, 62), Луис Альберто (Кайседо, 88), Пароло, Лейва, Иммобиле.

"Фиорентина": Спортьелло, Пеццелья, Бираги, Лорини (Витор Уго, 65), Астори, Бадель, Верету, Бенасси (Сапонара, 77), Кьеза, Терео (Эль-Бабакар, 60), Симеоне.

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