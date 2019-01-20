"Фиорентина" спасла ничью в матче с "Сампдорией", СПАЛ сыграл вничью с "Болоньей"
Представляем результаты 20-го тура итальянской Серии А.
"Фиорентина" - "Сампдория" 3:3
Голы: Муриэль, 34 - 1:0, Рамирес, 44 - 1:1, Муриэль, 70 - 2:1, Квальярелла (пен), 81 - 2:2, Квальярелла, 85 - 2:3, Пеццелья, 90 - 3:3
"Фиорентина": Лафон, Пеццелья, Бираги, Миленкович, Витор Уго (Миральяс, 86), Жерсон, Верету, Фернандеш, Кьеза, Муриэль (Лорини, 77), Симеоне (Дабо, 46).
"Сампдория": Аудеро, Тонелли, Мурру, Сала, Андерсен, Рамирес (Сапонара, 46), Экдаль, Янкто (Габбьядини, 74), Прат, Капрари (Дефрель, 69), Куальярелла.
Предупреждения: Фернандеш (14), Рамирес (22), Миленкович (34), Янкто (60), Витор Уго (80), Экдаль (82), Бираги (82).
Удаление: Фернандеш (39).
СПАЛ - "Болонья" 1:1
Голы: Паласио, 24 - 0:1, Куртич, 63 - 1:1
СПАЛ: Вивиано, Фелипе, Викари, Бонифаци, Куртич, Фарес, Вальдифьори (Скьяттарелла, 80), Ладзари (Чонек, 84), Миссироли, Петанья (Палоски, 88), Антенуччи.
"Болонья": Скорупски, Ларангейра, Хеландер, Дейкс, Калабрези, Поли (Сванберг, 78), Пульгар, Сориано, Орсолини (Сантандер, 78), Сансоне, Паласио.
Предупреждения: Сориано (30), Вальдифьори (40), Хеландер (76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|20
|40
|4
|Рома
|20
|33
|5
|Лацио
|19
|32
|6
|Милан
|19
|31
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Сампдория
|20
|30
|9
|Парма
|20
|28
|10
|Фиорентина
|20
|27
|11
|Торино
|20
|27
|12
|Сассуоло
|20
|26
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|20
|18
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|19
|8