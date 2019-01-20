"Фиорентина" спасла ничью в матче с "Сампдорией", СПАЛ сыграл вничью с "Болоньей"

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"Фиорентина" спасла ничью в матче с "Сампдорией", СПАЛ сыграл вничью с "Болоньей"

Представляем результаты 20-го тура итальянской Серии А.

"Фиорентина" - "Сампдория" 3:3

Голы: Муриэль, 34 - 1:0, Рамирес, 44 - 1:1, Муриэль, 70 - 2:1, Квальярелла (пен), 81 - 2:2, Квальярелла, 85 - 2:3, Пеццелья, 90 - 3:3  

"Фиорентина": Лафон, Пеццелья, Бираги, Миленкович, Витор Уго (Миральяс, 86), Жерсон, Верету, Фернандеш, Кьеза, Муриэль (Лорини, 77), Симеоне (Дабо, 46).

"Сампдория": Аудеро, Тонелли, Мурру, Сала, Андерсен, Рамирес (Сапонара, 46), Экдаль, Янкто (Габбьядини, 74), Прат, Капрари (Дефрель, 69), Куальярелла.

Предупреждения: Фернандеш (14), Рамирес (22), Миленкович (34), Янкто (60), Витор Уго (80), Экдаль (82), Бираги (82).

Удаление: Фернандеш (39).


СПАЛ - "Болонья" 1:1

Голы: Паласио, 24 - 0:1, Куртич, 63 - 1:1

СПАЛ: Вивиано, Фелипе, Викари, Бонифаци, Куртич, Фарес, Вальдифьори (Скьяттарелла, 80), Ладзари (Чонек, 84), Миссироли, Петанья (Палоски, 88), Антенуччи.

"Болонья": Скорупски, Ларангейра, Хеландер, Дейкс, Калабрези, Поли (Сванберг, 78), Пульгар, Сориано, Орсолини (Сантандер, 78), Сансоне, Паласио.

Предупреждения: Сориано (30), Вальдифьори (40), Хеландер (76).

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