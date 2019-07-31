"Фиорентина" стала четвёртым претендентом на Наингголана

В борьбу за полузащитника миланского "Интера" Раджу Наингголана включился ещё один клуб, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, четвёртым претендентом на 31-летнего футболиста стала "Фиорентина", которая уже вступила в переговоры по его трансферу.

Также известно об интересе к бельгийскому хавбеку со стороны "Зенита", "Сампдории" и "Кальяри".

"Интер" купил звёздного игрока прошлым летом у "Ромы" за 38 миллионов евро.

В дебютном сезоне Наингголан сыграл за "нерадзурри" 36 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

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