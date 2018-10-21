"Фиорентина" сыграла вничью с "Кальяри" и вошла в топ-5 Серии А

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"Фиорентина" сыграла вничью с "Кальяри" и вошла в топ-5 Серии А

В матче девятого тура чемпионата Италии "Фиорентина" на своем поле сыграла вничью с "Кальяри" со счетом 1:1. После этого матча "фиалки" занимают пятое место в турнирной таблице Серии А, "Кальяри" находится на 14-й позиции.

"Фиорентина" – "Кальяри" - 1:1 (0:0)
Голы: Верету, 60 (с пенальти) - 1:0, Паволетти, 69 - 1:1

"Фиорентина": Лафон, Миленкович, Пеццелья, Витор Уго, Бираги, Жерсон (Эссерик, 78), Верету, Фернандеш, Кьеза, Симеоне (Влахович, 86), Пьяца (Миральяс, 70).

"Кальяри": Краньо, Фараго, Чеппителли, Пизакане, Падоин, Ионицэ, Брадарич, Барелла, Кастро (Дессена, 90), Жоао Педро, Черри (Паволетти, 62).

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