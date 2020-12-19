"Фиорентина" сыграла вничью с "Вероной"

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"Фиорентина" сыграла вничью с "Вероной"

В рамках 13-го тура итальянской Серии А "Фиорентина" дома расписала мировую с "Вероной".

Оба гола в матче были забиты с пенальти - отличились Мигел Велозу и Душан Влахович.

"Фиорентина" – "Верона" - 1:1

Голы: 0:1 – 8, пенальти Велозу, 1:1 – 19, пенальти Влахович.

"Фиорентина": Дронговски, Венути (Лирола, 59), Пеццелья, Миленкович, Баррека (Бираги, 59), Кастровилли (Кутроне, 86), Амрабат, Рибери (Валеро, 84), Бонавентура (Кальехон, 60), Игор Жулио, Влахович.

"Верона": Сильвестри, Димарко, Чеккерини, Гюнтер (Маньяни, 51), Фараони, Дзакканьи (Ankrah, 78), Велозу, Лазович (Рюэгг, 71), Тамез (Илич, 70), Давидович, Сальседо (Колли, 46).

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