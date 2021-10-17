"Фиорентина" теряет Кокорина

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

В пресс-службе "Фиорентины" сообщили о небольшой травме российского нападающего Александра Кокорина, который не попал в заявку команды на матч 8-го тура чемпионата Италии с "Венецией".

В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провел за "Фиорентину" три матча во всех турнирах, провел в общей сложности на поле 27 минут и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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