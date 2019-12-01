"Фиорентина" теряет Рибери

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"Фиорентина" теряет Рибери

Французский полузащитник "Фиорентины" Франк Рибери выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста повреждение связок правой лодыжки. Сроки восстановления игрока не разглашаются.

Напомним, что хавбек перешел в "Фиорентину" в летнее трансферное окно из "Баварии" на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 36-летний Рибери провел за флорентийский клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Рибери серьезно наказан за конфликт с лайнсменом в матче Серии А. | http://soccernews.ru
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