"Фиорентина" теряет Рибери
Французский полузащитник "Фиорентины" Франк Рибери выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.
У футболиста повреждение связок правой лодыжки. Сроки восстановления игрока не разглашаются.
Напомним, что хавбек перешел в "Фиорентину" в летнее трансферное окно из "Баварии" на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне 36-летний Рибери провел за флорентийский клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|Фиорентина
|14
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