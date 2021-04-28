"Фиорентина" тоже нацелилась на Де Дзерби

Теги роберто де дзербифиорентинасассуоло

"Фиорентина" тоже нацелилась на Де ДзербиФото: Твиттер @CB_Ignoranza 
Наставник "Сассуоло" Роберто Де Дзерби может остаться в Серии А и продолжить свою тренерскую карьеру в "Фиорентине", сообщает журналист Sportitalia Лука Цилли в своем Твиттере.

По данным источника, боссы флорентийцев рассматривает Де Дзерби как альтернативу Дженнаро Гаттузо, которого они хотели заполучить ранее. С 41-летним итальянским специалистом, которым активно интересуется донецкий "Шахтер", уже начали переговоры.

Напомним, что "горняки" предлагают Де Дзерби контракт на два года и зарплату в размере четырех миллионов евро за сезон.

После 33 туров чемпионата Италии "Сассуоло" занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 52 очка. У "Фиорентины" 14-я строчка и 34 балла.

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