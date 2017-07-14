"Фиорентина" требует от "Ювентуса" Пьяцу в обмен на Бернардески

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"Фиорентина" требует от "Ювентуса" Пьяцу в обмен на Бернардески

"Ювентус" продолжает переговоры о покупке полузащитника "Фиорентины" Федерико Бернардески, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, туринский клуб предложил за футболиста 40 миллионов евро плюс два миллиона евро бонусов, но получил отказ. "Фиалки" хотят получить хорватского полузащитника "Юве" Марко Пьяцу, который в данный момент восстанавливается от травмы колена.

Но проблемой может стать тот факт, что главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри рассчитывает на Пьяцу в следующем сезоне.

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