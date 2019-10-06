"Фиорентина" - "Удинезе" - 1:0 (видеообзор матча Серии А)
Представляем видеообзор матча 7-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" - "Удинезе". В этой встрече победу одержали "фиалки".
А еще: "Барселона" назвала заявку на матч с "Севильей"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|16
|3
|Аталанта
|6
|13
|4
|Наполи
|6
|12
|5
|Рома
|6
|11
|6
|Лацио
|6
|10
|7
|Кальяри
|6
|10
|8
|Торино
|6
|9
|9
|Хеллас Верона
|7
|9
|10
|Парма
|7
|9
|11
|Милан
|7
|9
|12
|Фиорентина
|6
|8
|13
|Болонья
|6
|8
|14
|Удинезе
|6
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|Лечче
|6
|6
|18
|СПАЛ
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3