"Фиорентина" уговаривает Симеоне принять предложение "Динамо"

Трансфер нападающего "Фиорентины" Джованни Симеоне в московское "Динамо" всё ещё возможен, сообщают российские СМИ.

Утверждается, что руководство "фиалок" уговаривает аргентинца принять предложение "бело-голубых". По всей видимости, клуб РПЛ готов заплатить за футболиста внушительную сумму.

Ранее Симеоне отказал "Динамо", несмотря на выгодный личный контракт, предлагаемый российской командой.

Напомним, что интерес к 24-летнему форварду также проявляют "Спортинг", "Лацио", "Сассуоло" и "Кальяри".

В прошлом сезоне Симеоне сыграл за "Фиорентину" 40 матчей, забил 8 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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