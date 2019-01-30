"Фиорентина" уничтожила "Рому" и вышла в полуфинал Кубка Италии, Кьеза сделал хет-трик

"Фиорентина" разгромила "Рому" в матче 1/4 финала Кубка Италии.

В составе победителей голами отметились нападающие Луис Муриель, Джованни Симеоне, оформивший дубль и Федерико Кьеза, оформивший хет-трик в этой встрече. Единственный гол за "Рому" забил защитник Александар Коларов.

"Фиорентина" - "Рома" - 7:1 (3:1).

Голы: Кьеза, 7 - 1:0, Кьеза, 18 - 2:0, Коларов, 28 - 2:1, Муриэль, 33 - 3:1, Бенасси, 66 - 4:1, Кьеза, 74 - 5:1, Симеоне, 79 - 6:1, Симеоне, 89 - 7:1.

"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Витор Угу (Лаурини, 22), Миленкович, Бенасси, Верету, Фернандес, Миральяс, Муриэль (Симеоне, 73), Кьеза (Жерсон, 77).

"Рома": Ольсен, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци, Пасторе (Пеллегрини, 46), Н`Зонзи (Джеко, 46), Кристанте, Дзаньоло, Эль-Шаарави (Де Росси, 77), Шик.

Благодаря этой победе, "Фиорентина" вышла в полуфинал Кубка Италии, а "Рома" вылетела. Соперником флорентийской команды станет победитель пары "Ювентус" - "Аталанта".

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