"Фиорентина" упустила победу над "Аталантой"

В рамках шестого тура итальянской Серии А "Фиорентина" на своём поле не сумела обыграть "Аталанту", пропустив гол в самой концовке матча.

"Фиорентина" – "Аталанта" - 1:1

Голы: Кьеза, 12 - 1:0, Фройлер, 90 - 1:1.

"Фиорентина": Спортьелло, Пеццелья, Бираги (Оливера, 68), Лорини, Астори, Верету, Санчес, Кьеза, Жил Диаш, Терео (Эссерик, 75), Симеоне (Эль-Бабакар, 53).

"Аталанта": Бериша, Кальдара, Паломино, Кастань, Толои (Манчини, 25), Куртич (Корнелиус, 51), де Рон, Гомес, Фройлер, Иличич (Орсолини, 71), Спинаццола.

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