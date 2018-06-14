"Фиорентина" установила цену на Кьезу

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"Фиорентина" установила цену на Кьезу"Фиорентина" установила цену на своего вингера Федерико Кьезу, информирует Manchester Evening News.

Так, по сведениям издания, "фиалки" будут готовы расстаться этим летом с 20-летним игроком, если по нему поступит предложение в размере не менее 70-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Кьеза забил 6 мячей и сделал 9 результативных передач в 38 матчах за "Фиорентину".

Напомним, "Фиорентина" вновь отклонила предложение "Интера" по Кьезе. | soccernews.ru

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