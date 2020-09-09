"Фиорентина" увеличила предложение по трансферу Лукаса Торрейры

Флорентийская "Фиорентина" продолжает переговоры по трансферу уругвайского полузащитника лондонского "Арсенала" Лукаса Торрейры, сообщает La Nazione.

По сведениям издания, итальянский клуб предложил 10 миллионов евро за годичную аренду футболиста с обязательством выкупа через год за 20 миллионов евро. Хавбек готов сменить клуб, так как он не входит в планы главного тренера лондонского клуба Микеля Артеты. Также уругвайцем интересуется "Рома".

24-летний Торрейра выступает за "Арсенал" с 2018 года. Всего за лондонский клуб он провел 89 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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