"Фиорентина" Кокорина уволила главного тренера
Фото: Твиттер @acffiorentina
Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что "Фиорентина", за которую выступает российский нападающий Александр Кокорин, решила отказаться от услуг главного тренера команды Чезаре Пранделли.
"Фиоалок" возглавит Джузеппе Якини. Он уже тренировал "Фиорентину" с декабря 2019 года по ноябрь 2020-го
A #Firenze, #Prandelli verso le dimissioni, dovrebbe tornare #iachini: tutto tra poco su @SkySport 24 @acffiorentina— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) March 23, 2021
Флорентийцы в это сезоне выступают хуже надежд руководства. Кризис обострился в последние месяцы. В 11 последних турах Серии А команда смогла лишь трижды одержать победу, попустив при этом шесть поражений. В турнирной таблице клуб расположился на 14 месте, имея в своем активе 29 очков после 28 туров.
Читать также: Журналист Короткин: "В "Фиорентине" люди в шоке от Кокорина" | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Рэмзи может вернуться в АПЛ
-
Transfermarkt снизил стоимость Алексея Миранчука
-
"Фиорентина" Кокорина уволила главного тренера
-
Нобоа заявил, что у Кокорина лучший удар среди всех футболистов, с которыми он играл
-
Луис Суарес: "Слежу за "Барселоной", а с Месси общаемся почти каждый день"
-
Кулибали стал главной трансферной целью "Эвертона"
-
Олич посетил тренировочный стадион ЦСКА (видео)
-
Гинер сделал заявление о назначении Олича тренером ЦСКА
-
Стало известно, как наказали Альфонсо Дэвиса за удаление в матче со "Штутгартом"
-
Холанд прокомментировал слухи о своём будущем
-
Что там по "Золотой Бутсе"? Левандовски - фаворит, Месси и Роналду в погоне, прошлогодний чемпион сдулся
-
Официально: Ивица Олич возглавил ЦСКА
-
Соболев высказался о человеческих качествах Кокорина
-
"Байер" уволил главного тренера Петера Боша
-
В "Севилье" прокомментировали слухи об интересе к Головину
-
Абидаль: "Месси никогда не требовал от меня уволить тренера"
-
Официально: Бородюк возглавил "Торпедо"
-
Хаби Алонсо пока не договорился с менхенгладбахской "Боруссией"
-
Отец Захаряна рассказал, как "Зенит" упустил его сына
-
"Ливерпуль" назвал лучшего игрока команды в феврале
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17