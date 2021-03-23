"Фиорентина" Кокорина уволила главного тренера

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Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что "Фиорентина", за которую выступает российский нападающий Александр Кокорин, решила отказаться от услуг главного тренера команды Чезаре Пранделли.

"Фиоалок" возглавит Джузеппе Якини. Он уже тренировал "Фиорентину" с декабря 2019 года по ноябрь 2020-го

Флорентийцы в это сезоне выступают хуже надежд руководства. Кризис обострился в последние месяцы. В 11 последних турах Серии А команда смогла лишь трижды одержать победу, попустив при этом шесть поражений. В турнирной таблице клуб расположился на 14 месте, имея в своем активе 29 очков после 28 туров.