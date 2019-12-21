"Фиорентина" уволила Монтеллу

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"Фиорентина" уволила Монтеллу

Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Монтелла покидает свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

45-летний специалист уволен в связи с неудовлетворительными результатами "фиалок" в текущем сезоне.

Напомним, что Монтелла возглавлял "Фиорентину" с 10 апреля 2019 года.

По итогам 17 туров Серии А команда занимает 14-е место в турнирной таблице.

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