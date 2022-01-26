"Фиорентина" уже нашла замену Душану Влаховичу

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"Фиорентина" уже нашла замену Душану Влаховичу

Фото: инстаграм Кабрала\Автор неизвестен

"Фиорентина" достигла договоренности о трансфере нападающего швейцарского "Базеля" Артура Кабрала, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, включая все возможные бонусы, сумму сделки составит 16 миллионов евро. Отмечается, что Кабрал приходит с стан "фиалок" на замену Душану Влаховчиу, который переходит в "Ювентус" за 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что форвард "Базеля" является приоритетным вариантом на случай ухода серба.

В нынешней кампании бразильский бомбардир сыграл в общей сложности 31 матч в составе "Базеля", в которых сумел отличиться 27 голами и 4 ассистами.

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