"Фиорентина" в гостях переиграла "Верону"
Фото: Твиттер @acffiorentina
Подошел к концу матч 32 тура итальянской Серии А. "Верона" на своем поле принимала "Фиорентину" и уступила со счетом 1:2. Для "фиалок" этот матч имел важнейшее значение, поскольку команда не побеждала уже в 4 матчах подряд и была очень близка к зоне вылета. Первый тайм прошел без острых моментов, пока в самой концовке хозяева не допустили нарушение правил в своей штрафной. Конкурент российского нападающего Александра Кокорина Душан Влахович справился с задачей и вывел свою команду вперед. Во второй половине Касерес смог удвоить преимущество, а "Верона" ответила лишь голом престижа.
Победа позволила "Фиорентине" набрать 33 очка и подняться на 13 строчку в турнирной таблице. У хозяев в активе остался 41 балл и 9 позиция в чемпионате.
"Верона" - "Фиорентина" 1:2 (0:1)
Голы: Влахович, 45+2 (пенальти) - 0:1, Касерес, 65 - 0:2, Сальседо, 72 - 1:2
"Верона": Сильвестри, Гюнтер (Маньяни, 70), Димарко, Давидович, Фараони, Лазович (Калинич, 79), Илич (Сальседо, 60), Бесса (Дзакканьи, 69), Тамез (Стураро, 70), Барак, Лазанья.
"Фиорентина": Дронговски, Бираги (Игор Жулио, 85), Пеццелья, Касерес, Венути, Амрабат, Пульгар, Рибери (Куаме, 77), Бонавентура (Кастровилли, 86), Мартинес, Влахович.
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