"Фиорентина" в гостях разгромила "Беневенто". Кокорин не играл, у Влаховича хет-трик

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"Фиорентина" в гостях разгромила "Беневенто". Кокорин не играл, у Влаховича хет-трикВ матче 27-го тура итальянской Серии А встречались "Беневенто" и "Фиорентина". Несмотря на предматчевое соседство в турнирной таблице, гости оказались намного сильнее соперника и победили с разгромным счетом 4:1. Хет-триком еще в первой половине отметился нападающий "фиалок" Душан Влахович. Победа позволила "Фиорентине" подняться 12-е место в чемпионате, имея в активе 29 очков. Хозяева остались на 16-й строчке с 26 набранными баллами.

"Беневенто" - "Фиорентина" 1:4 (0:3)

Голы: Влахович, 8 - 0:1, Влахович, 26 - 0:2, Влахович, 45+1 - 0:3, Ионицэ, 56 - 1:3, Эссерик, 75 - 1:4

"Беневенто": Монтипо, Туйя, Глик, Барба, Хетемай (Лападула, 69), Виола (Инсинье, 46), Скьяттарелла, Импрота, Ионицэ (Тельо, 77), Капрари (Фулон, 85), Гайч (Сау, 77).

"Фиорентина": Дронговски, Венути, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Эссерик (Кальехон, 79), Бонавентура (Валеро, 78), Рибери (Монтьель, 90), Пульгар, Мартинес (Оливера, 90), Влахович (Куаме, 78). 

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