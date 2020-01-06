"Фиорентина" в компенсированное время упустила победу над "Болоньей"

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"Фиорентина" в компенсированное время упустила победу над "Болоньей"

В матче 18-го тура чемпионата Италии "Болонья" и "Фиорентина" сыграли вничью со счетом 1:1. В середине первого тайма гости открыли счет, отличился Марко Бенасси. Впрочем, болонцам удалось уйти от поражения в компенсированное время благодаря голу Риккардо Орсолини.

"Болонья" поднялась на 10-е место в Серии А, "Фиорентина" осталась на 15-й позиции.

"Болонья" – "Фиорентина" - 1:1 (0:1)
Голы: Бенасси, 27 - 0:1, Орсолини, 90+4 - 1:1

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