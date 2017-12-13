"Фиорентина" в результативном матче вырвала победу над "Сампдорией" и вышла в 1/4 финала кубка Италии

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"Фиорентина" в результативном матче вырвала победу над "Сампдорией" и вышла в 1/4 финала кубка ИталииВ матче 1/8 финала кубка Италии "Фиорентина" на своем поле оказалась сильнее "Сампдории".

"Фиорентина" - "Сампдория" - 3:2

Голы: Бабакар, 2 - 1:0, Баррето, 39 - 1:1, Верету, 59 - 2:1 (пенальти), Рамирес, 77 - 2:2 (пенальти), Верету, 90 - 3:2 (пенальти).

"Фиорентина": Драговски, Марио, Песселья, Астори, Бираги (Уго, 72), Бенасси, Санчес, Верету, Кьеза, Бабакар (Симеоне, 66), Сапонара (Эссерик, 80).

"Сампдория": Пуджони, Сала, Сильвестре, Реджини, Стринич (Мурру, 87), Баррето, Капецци (Торрейра, 46), Прат, Альварес (Рамирес, 63), Сапата, Капрари.

Напомним, вчера в 1/4 финала кубка Италии вышел "Интер". | soccernews.ru

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