"Фиорентина" в сверхрезультативном поединке одолела "Кьево"
В рамках 21-го тура итальянской Серии А "Фиорентина" перестреляла "Кьево". "Фиалки" поднялись на 9-е место, а "летающие ослики" остались на последнем.
"Кьево" - "Фиорентина" 3:4
Голы: Муриэль, 4 - 0:1, Бенасси, 26 - 0:2, Стемпиньски, 38 - 1:2, Пеллиссье (пен), 60 - 2:2, Кьеза, 79 - 2:3, Кьеза, 86 - 2:4, Джорджевич, 89 - 3:4
"Кьево": Соррентино, Ярошиньски, Томович (Цесар, 30), Россеттини, Хетемай, Депаоли, Ригони, Джаккерини, Стемпиньски (Джорджевич, 78), Пеллиссье, Лерис (Барба, 70).
"Фиорентина": Лафон, Пеццелья, Витор Уго, Лорини (Чеккерини, 80), Ганцко, Верету, Бенасси, Нергор (Жерсон, 46), Кьеза, Симеоне (Дабо, 61), Муриэль.
Предупреждения: Бенасси (19), Джаккерини (25), Соррентино (27), Ригони (47).
Удаление: Бенасси (59).
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|40
|4
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|21
|35
|5
|Рома
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|Сампдория
|21
|33
|7
|Лацио
|20
|32
|8
|Аталанта
|20
|31
|9
|Сассуоло
|21
|29
|10
|Парма
|20
|28
|11
|Фиорентина
|20
|27
|12
|Торино
|20
|27
|13
|Кальяри
|21
|21
|14
|Дженоа
|20
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|15
|СПАЛ
|20
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|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|20
|8