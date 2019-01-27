"Фиорентина" в сверхрезультативном поединке одолела "Кьево"

В рамках 21-го тура итальянской Серии А "Фиорентина" перестреляла "Кьево". "Фиалки" поднялись на 9-е место, а "летающие ослики" остались на последнем.

"Кьево" - "Фиорентина" 3:4

Голы: Муриэль, 4 - 0:1, Бенасси, 26 - 0:2, Стемпиньски, 38 - 1:2, Пеллиссье (пен), 60 - 2:2, Кьеза, 79 - 2:3, Кьеза, 86 - 2:4, Джорджевич, 89 - 3:4

"Кьево": Соррентино, Ярошиньски, Томович (Цесар, 30), Россеттини, Хетемай, Депаоли, Ригони, Джаккерини, Стемпиньски (Джорджевич, 78), Пеллиссье, Лерис (Барба, 70).

"Фиорентина": Лафон, Пеццелья, Витор Уго, Лорини (Чеккерини, 80), Ганцко, Верету, Бенасси, Нергор (Жерсон, 46), Кьеза, Симеоне (Дабо, 61), Муриэль.

Предупреждения: Бенасси (19), Джаккерини (25), Соррентино (27), Ригони (47).

Удаление: Бенасси (59).

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