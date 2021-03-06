"Фиорентина" ведёт переговоры с Гаттузо
В "Фиорентине", за которую выступает российский нападающий Александр Кокорин, намечаются тренерские перестановки.
По информации Football Italia, "фиалки" ведут переговоры с наставником "Наполи" Дженнаро Гаттузо.
Летом итальянский специалист с высокой долей вероятности останется без работы, и тогда "Фиорентина" сможет назначить его на пост главного тренера вместо Чезаре Пранделли.
Команда из Флоренции занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А с 25 очками в активе после 25 туров.
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