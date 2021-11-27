"Фиорентина" включила Кокорина в заявку на матч с "Эмполи"
Фото инстаграм Александра Кокорина
Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин может принять участие в гостевой игре 14-го тура Серии А против "Эмполи".
Тренерский штаб "фиалок" сформировал заявку команды на ближайший матч, и россиянин попал в неё.
Напомним, что 30-летний футболист не играл с 3 октября из-за мышечного повреждения. Он пропустил шесть встреч.
"Эмполи" примет "Фиорентину" сегодня в 17:00 по московскому времени.
Итальянский клуб купил Кокорина в январе за 4,5 миллиона евро. С тех пор он сыграл 7 матчей и не сделал ни одного голевого действия.
Не пропустите: Президент "Урала" высказался о возможном подписании Кокорина. | http://soccernews.ru
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