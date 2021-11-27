"Фиорентина" включила Кокорина в заявку на матч с "Эмполи"

Фото инстаграм Александра Кокорина

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин может принять участие в гостевой игре 14-го тура Серии А против "Эмполи".

Тренерский штаб "фиалок" сформировал заявку команды на ближайший матч, и россиянин попал в неё.

Напомним, что 30-летний футболист не играл с 3 октября из-за мышечного повреждения. Он пропустил шесть встреч.

"Эмполи" примет "Фиорентину" сегодня в 17:00 по московскому времени.

Итальянский клуб купил Кокорина в январе за 4,5 миллиона евро. С тех пор он сыграл 7 матчей и не сделал ни одного голевого действия.

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