"Фиорентина" включила Кокорина в заявку на матч с "Сампдорией"

Фото инстаграм Александра Кокорина

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин может принять участие в домашней игре 15-го тура Серии А против "Сампдории".

Тренерский штаб "фиалок" сформировал заявку команды на ближайший матч, и россиянин попал в неё.

Напомним, что 30-летний футболист не играл с 3 октября из-за мышечного повреждения. Он пропустил семь встреч.

"Фиорентина" примет "Сампдорию" сегодня в 20:30 по московскому времени.

Итальянский клуб купил Кокорина в январе за 4,5 миллиона евро. С тех пор он сыграл 7 матчей и не сделал ни одного голевого действия.

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