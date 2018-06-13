"Фиорентина" вновь отказала "Интеру" в трансфере Кьезы

Теги интер миланфиорентинафедерико кьеза

"Фиорентина" вновь отказала "Интеру" в трансфере Кьезы

"Интер" вновь не сумел приобрести нападающего "Фиорентину" Федерико Кьезу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб был готов заплатить за футболиста 45 миллионов евро и отдать форварда Яна Карамо, но получил отказ.

Также 20-летний Кьеза входит в сферу интересов "Ювентуса" и "Наполи".

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