"Фиорентина" вновь теряет Сапонару

Атакующий полузащитник "Фиорентины" Риккардо Сапонара вновь выбыл из строя из-за травмы, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 25-летний футболист испытывает проблемы с левой ногой, однако точный диагноз ещё предстоит выяснить.

Стоит отметить, что в этом сезоне из-за регулярных повреждений Сапонара сыграл за "Фиорентину" всего 1 матч.

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