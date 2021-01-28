"Фиорентина" вслед за Кокориным подписала ещё одного новичка

"Фиорентина" на своём официальном сайте объявила о переходе правого защитника "Наполи" Кевина Малькуи.

"Фиалки" арендовали французского фулбека до конца нынешнего сезона с правом выкупа за 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 29-летний футболист может оказаться в "Спартаке", но "красно-белые" опровергли интерес к нему.

Для "Фиорентины" подписание Малькуи - это вторая сделка за сутки. В среду клуб объявил о покупке российского нападающего Александра Кокорина.

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