"Фиорентина" вслед за Кокориным подписала ещё одного новичка
"Фиорентина" на своём официальном сайте объявила о переходе правого защитника "Наполи" Кевина Малькуи.
"Фиалки" арендовали французского фулбека до конца нынешнего сезона с правом выкупа за 6 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что 29-летний футболист может оказаться в "Спартаке", но "красно-белые" опровергли интерес к нему.
Для "Фиорентины" подписание Малькуи - это вторая сделка за сутки. В среду клуб объявил о покупке российского нападающего Александра Кокорина.
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