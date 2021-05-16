"Фиорентина" всухую проиграла "Наполи"
Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен
В матче 37-го тура Серии А "Фиорентина" на своем поле уступила "Наполи" со счетом 0:2.
"Фиорентина" – "Наполи" - 0:2 (0:0, 0:2)
Голы: Инсинье, 0:1 – 56, автогол Венути, 0:2 – 67.
"Фиорентина" – Терраччано, Бираги (Игор Жулио, 66), Пеццелья, Миленкович, Касерес, Кастровилли (Эссерик, 66), Бонавентура (Кальехон, 77), Рибери (Куаме, 83), Пульгар, Венути, Влахович.
"Наполи" – Мерет, Манолас, Ди Лоренцо, Ррахмани, Хюсай, Фабиан Руис, Зелиньски (Мертенс, 76), Инсинье, Бакайоко, Политано (Лосано, 77), Осимхен (Петанья, 84).
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