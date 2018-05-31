"Фиорентина" выкупила защитника "Бетиса"

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"Фиорентина" выкупила защитника "Бетиса"

"Фиорентина" на своём официальном сайте объявила о трансфере защитника "Бетиса" Хермана Пеццельи.

"Фиалки" выкупили контракт 26-летнего аргентинца за 11 миллионов евро. Стороны заключили контракт до 2022 года.

Пеццелья минувший сезон провёл в "Фиорентине" на правах аренды, сыграл 35 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.  

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