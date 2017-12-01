"Фиорентина" выкупит Пеццелью у "Бетиса" за 9,5 миллионов евро



Руководство "Фиорентины" приняло решение выкупить трансфер аргентинского защитника "Бетиса" Хермана Пеццельи, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб заплатит за футболиста, который сейчас находится в аренде, девять с половиной миллионов евро. Ранее "фиалки" заплатили за аренду игрока 500 тысяч евро.

В этом сезоне 26-летний Песселья провел за "Фиорентину" 13 матчей в Серии А и забил 1 гол.

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