"Фиорентина" выкупит Пеццелью у "Бетиса" за 9,5 миллионов евро

Теги фиорентинабетисхерман пеццелья

"Фиорентина" выкупит Пеццелью у "Бетиса" за 9,5 миллионов евро
Руководство "Фиорентины" приняло решение выкупить трансфер аргентинского защитника "Бетиса" Хермана Пеццельи, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб заплатит за футболиста, который сейчас находится в аренде, девять с половиной миллионов евро. Ранее "фиалки" заплатили за аренду игрока 500 тысяч евро.

В этом сезоне 26-летний Песселья провел за "Фиорентину" 13 матчей в Серии А и забил 1 гол.

Не пропустите: Сумма отступных в новом контракте Маноласа с "Ромой" составит 37 миллионов евро. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Жребий брошен: стали известны составы групп Чемпионата Мира-2018

Жребий брошен: стали известны составы групп Чемпионата Мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 13 35
2 Валенсия 13 31
3 Атлетико Мадрид 13 27
4 Реал Мадрид 13 27
5 Севилья 13 25
6 Вильярреал 13 21
7 Реал Сосьедад 13 19
8 Бетис 13 18
9 Сельта Виго 13 17
10 Жирона 13 17
11 Леганес 13 17
12 Хетафе 12 16
13 Леванте 13 15
14 Эйбар 13 14
15 Атлетик Бильбао 13 13
16 Эспаньол 12 13
17 Депортиво Ла-Корунья 13 12
18 Малага 13 7
19 Лас Пальмас 13 7
20 Алавес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов